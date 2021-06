Via Challant, finiti i lavori di riqualificazione: i giardini adesso sono un piccolo gioiello

Terminati i lavori in via Challant

Un'area giochi tutta nuova, per i bambini del quartiere: più sicura, più adatta alle necessità di tutti e più attenta all'impatto ambientale.



Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del giardino di via Challant, che hanno restituito ai cittadini di Borgata Lesna un'area verde completamente rinnovata, sicura e accessibile. I lavori hanno comportato una spesa di 82 mila euro, con una generale riorganizzazione funzionale degli spazi all’interno del giardino.





L'area giochi è stata ampliata come superficie e come numero di attrezzature, che sono state completamente rinnovate: la dotazione ora comprende un gioco per l'arrampicata, uno scivolo e tre nuove attrezzature di tipo inclusivo (giostrina, gioco a molla, altalena con cestone). Una nuova recinzione metallica dotata di cancelli garantisce una maggiore sicurezza per i bambini durante la loro permanenza.





La pavimentazione dell'intera area è stata completamente sostituita, con una quota più alta rispetto a quella precedente, per garantire una fruizione del parco in totale sicurezza e salvaguardando nel contempo le radici superficiali delle piante. Le parti prative sono state ampliate per una maggiore superficie verde.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità, nel rispetto delle recenti linee guida di cui l’amministrazione si è dotata in tema di mantenimento della permeabilità dei suoli, di sostituire le pavimentazioni e i massetti di sottofondo previsti in progetto con materiali drenanti che ne garantissero la permeabilità. È stata inoltre implementata una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche.



La riqualificazione è stata completata dalla posa di nuovi elementi di arredo urbano (panchine e cestini portarifiuti), dal ripristino degli intonaci ammalorati sui muri perimetrali del parco, da un intervento di spalcatura degli alberi e dal rifacimento del marciapiede antistante il giardino.





"Restituiamo ai cittadini uno spazio particolarmente frequentato del quartiere, con una riqualificazione che risolve i problemi di sicurezza che avevano portato alla sua temporanea chiusura” dichiara l’assessore al Verde della Città di Torino, Alberto Unia, che continua: “Il giardino è stato completamente ridisegnato nei suoi spazi, l'area giochi è stata ampliata e resa più accessibile, con un'attenzione anche ai criteri di resilienza ambientale grazie all'utilizzo di materiali drenanti nei percorsi pedonali”. Conclude Unia: “Gli interventi di riqualificazione di parchi e giardini continuano: nei giorni scorsi sono iniziati i lavori nell'area giochi di piazza Nazario Sauro ed entro metà luglio inizieranno i lavori di riqualificazione dell'area verde di via Revello angolo corso Vittorio Emanuele II”.