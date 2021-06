Conto alla rovescia per il ritorno di “Bardonecchia Scena 1312”

L’allentamento delle norme volte a contrastare la diffusione della pandemia ed in particolare, la recente riapertura dei teatri, consente alla Civica Amministrazione di riproporre nelle sale del Palazzo delle feste, dopo la lunga e forzata pausa invernale, “Bardonecchia Scena 1312” , festival culturale musicale e teatrale d’alta quota estivo realizzato per la parte teatrale dall’AccademiadeiFolli, e per quella musicale, da Estemporanea. Arte, Musica, Teatro, compagnia torinese, artisticamente diretta da Lucia Margherita Marino, che presenta così la nuova stagione musicale estiva nella Conca.

“Nonostante le difficoltà abbiamo fatto di tutto affinché anche quest’estate proseguisse a Bardonecchia SCENA 1312, importante Festival culturale di musica e teatro che dal 2018 ospita artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane. La splendida cornice montana diventa essa stessa titolo: 1312 è infatti l’altitudine della città che continua ad imporsi anche sul piano musicale e teatrale con oltre 20 spettacoli a luglio e agosto. L'intenzione è quella di creare, al Palazzo delle Feste e in tutta la città, un polo di riferimento artistico e musicale internazionale e culturalmente vivo, nel tentativo di riprendere finalmente lo spettacolo dal vivo. Gli spettacoli musicali spaziano da reading a concerti classici, jazz e folk: sul palco La razon de mi vida: il diario di Evita Peron con la storia complessa e controversa della donna diventata simbolo dell’Argentina; il grande appuntamento con Eugenio Allegri, attore straordinario che porta sul palco Novecento, di Alessandro Baricco. Una serata dedicata alle grandi arie dell’opera lirica con Belcanto e i cantanti del Teatro Regio di Torino per poi passare all’Omaggio a Morricone, attraverso le più belle colonne sonore del compositore italiano entrato nella storia del cinema. Dopo Suara, appuntamento dedicato ai grandi successi della musica internazionale, al pubblico è riservato il Finale a sorpresa, con l’Estemporanea Ensemble e l’attore Edoardo Rossi, per salutarci con il sorriso sulle labbra. A questi appuntamenti si aggiungono le serate dedicate alla Cena in Bianco & Rosso, ormai appuntamento tradizionale di Bardonecchia con animazione, il Circo Bipolar e gli appuntamenti musicali di Ferragosto in Via Medail con il dixieland di Accordi Disaccordi e i Cit Brass Quintet, quintetto di ottoni”.