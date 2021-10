“Corte Palestro” da domani animerà il centro di Moncalieri con decine di spettacoli

Dopo i mesi delle chiusure, della zona rossa, delle tanti limitazioni, che hanno visto la cultura tra i settori più colpiti, artisti e pubblico hanno un bisogno concreto tangibile e anche emotivo, di recuperare almeno in parte il terreno perduto in più di un intero anno di confinamento. Ed allora a Moncalieri si è deciso di di ripartire dal cortile, o meglio dalla corte, della vecchia scuola Canonica.

UN NUOVO PUNTO ESTIVO

Da domani, sabato 26 giugno, il centro storico della Città del Proclama sarà animato da “Corte Palestro – Summerland”, che dopo quasi trent’anni darà di nuovo vita ad un punto estivo nel cortile della Canonica, in via Palestro 5, con appuntamenti di teatro, danza, circo, stand up comedy, musica, laboratori, spettacoli per famiglie e incontri con le associazioni cittadine. Organizzato da Santibriganti Teatro con la collaborazione di Eclectica, Teatrulla e il sostegno della Città di Moncalieri, “Corte Palestro – Summerland” proporrà un calendario ricco, con appuntamenti quasi tutti i giorni, fino a sabato 11 settembre.

Maurizio Bàbuin, direttore artistico di Santibriganti Teatro e ideatore dell’iniziativa, spiega che Corte Palestro si propone di essere “un luogo di accoglienza, di sviluppo di relazioni, di divertimento, di conoscenza, di socializzazione, di svago, di scoperta per il pubblico, di opportunità di lavoro per artisti e tecnici”.

Il primo appuntamento sarà domani, sabato 26 giugno alle 21.30 con la stand up comedy “Karmagnomiz reloaded”, con Franco Bocchio e Stefano Gorno, in arte gli Gnomiz, esperti comedians torinesi già noti al grande pubblico grazie alle loro partecipazioni a Zelig, Colorado Cafè e Comedy Studio. Gli altri appuntamenti comprendono il Teatro Sociale de Gli Scaduti, con Dis-Social, la danza dell’associazione Eclectica, il Teatro per Famiglie di Teatrulla e Santibriganti, il Bubble Street Cirkus di Juriy Longhi, “L’Arte di sembrar tale”, spettacolo finale della Shakespeare School, la scuola di perfezionamento per attori diretta da Jurij Ferrini, e numerosi altri appuntamenti, fino alla chiusura dell’11 settembre con “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” di Giulia Pont, a cui seguirà la festa finale.

LAURA POMPEO: "RIPARTENZA NEL SEGNO DELLA CULTURA"

“Finalmente abbiamo alle spalle la crisi più profonda che la società, e con essa lo spettacolo dal vivo, abbiano mai dovuto affrontare. Con piacere l'Assessorato alla Cultura di Moncalieri ha inserito Corte Palestro nella sua ampia rassegna culturale estiva, pensata per celebrare questo periodo come un nuovo inizio, un momento di ripartenza per tutti", dichiara l'assessore Laura Pompeo. "Perché la cultura è un bene comune e primario, e il teatro è luogo di aggregazione, di confronto e di democrazia. Della vita che continua e si riprende gli spazi soliti”.