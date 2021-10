Ancora un doppio stop per il sottopasso del Lingotto: servono altri test per verificarne la struttura

"Non è estate, se non chiude il sottopasso del Lingotto". È questa la battuta che si rincorre tra le strade del quartiere che orbita intorno alla strada sotterranea che porta verso Unità d'Italia e collega la città con le autostrade verso Sud.



E purtroppo c'è un fondo di verità, in questa ironia: dopo la chiusura degli anni passati e la settimana a inizio giugno, nuovo stop al traffico in vista: in particolare, dal 28 giugno al 2 luglio per la semicarreggiata Sud e il 5 e 6 luglio per la semicarreggiata Nord.

Proseguono infatti le indagini e le prove in sito di tipo strutturale svolte dal Politecnico di Torino sui vari tratti in galleria che compongono l'infrastruttura. Per consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, dunque, nuovo doppio stop e deviazione delle auto su percorsi alternativi.