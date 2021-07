Stasera alla cascina Le Vallere di Moncalieri si va alla scoperta de "I segreti dei poeti"

Una occasione di 'ripasso' per chi già li conosce, oppure la possibilità di imparare ad amarli per quei pochi che li conoscono solo di nome. I grandi poeti italiani, da Dante a Leopardi a D'Annunzio saranno protagonisti stasera nella prima domenica di Moncalieri Summer Experience.

Dalle ore 17 alle 21 di oggi, domenica 27 giugno, torna protagonista la Compagnia Ludus in Fabula: alla Cascina Le Vallere (corso Trieste 98, nell’anfiteatro del cortile interno) Mario Zucca interpreterà “I segreti dei poeti. Ovvero… le prime stesure”, su testi di Marina Thovez.

Dagli archivi polverosi di una biblioteca sono saltate misteriosamente fuori alcune prime stesure dei loro capolavori. Pagine scarabocchiate, macchiate d’inchiostro, unte, ma erano comunque il primo vagito di opere immortali. Attraverso queste pagine si evince la lotta per la perfezione, la rabbia contro la censura, il desiderio sfrenato per la vita… o per la morte! Dipende dalla corrente poetica.

Un’ora di spettacolo intelligente, colto e divertente! Una boccata d’ossigeno in un mondo dove l’inquinamento culturale ha bucato l’ozono dell’anima. Sulla scorta degli apprezzati spettacoli itineranti shakespeariani portati con successo da Ludus in Fabula al Giardino delle Rose nel 2019 e alle Vallere nel 2020, il nuovo spettacolo propone una full immersion nella psiche dei poeti intenti a “generare” i loro capolavori.

A partire dalle 17 si costituiranno gruppi di 50 spettatori a replica. Ogni replica durerà circa 60 minuti. Si proseguirà fino a sera. L’ingresso è gratuito ma è obbligatorio prenotarsi.

L’assessore alla Cultura Laura Pompeo dichiara: “Che bello poter invitare di nuovo i moncalieresi a teatro, in questo weekend di esordio della programmazione culturale cittadina. Un weekend di grande festa per Moncalieri, tra l’altro gratificato, grazie all’apertura straordinaria per San Giovanni, da 4 giorni di apertura continuativa del Castello Reale alle visite”. Per il secondo anno l’anfiteatro delle Vallere si affianca al Giardino delle Rose come perno del cartellone estivo dell’Assessorato alla Cultura insieme agli spazi della biblioteca e alle borgate.

Per info e prenotazioni: Ludus in Fabula

Email: mariozucca2015@gmail.com