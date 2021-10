“Il Valore del Dono”: CPD e 1 Caffè Onlus coinvolgono oltre 30.000 studenti in tutta Italia

“Da tanti anni lavoriamo sodo per alimentare la cultura del dono, per far capire che ciò che doniamo ci ritorna indietro moltiplicato per cento”, dichiarano Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus. “Fare fundraising significa instaurare relazioni di fiducia con le persone: quello che chiediamo ai giovani, ma anche ai più piccoli, è di farsi portatori di un messaggio verso i propri compagni, amici, genitori e parenti, che non si esaurisce con la raccolta fondi, ma che vuole rappresentare un nuovo modo di vedere la solidarietà, in cui donare non sia solo una buona azione, ma un atto di benessere anche verso se stessi”. In concreto, l’attività nelle scuole inizierà nel , mese in cui verranno distribuiti dei kit agli insegnanti per fare formazione ai loro studenti sul mondo della solidarietà e del terzo settore. I contenuti saranno realizzati in collaborazione con il partner tecnico Associazione MicroLab.



La campagna di raccolta fondi sarà poi attiva dal 29 ottobre al : sul sito di 1 Caffè Onlus ci sarà una sezione dedicata dove i ragazzi di ogni singola classe potranno fare la propria donazione e coinvolgere amici e parenti nella loro campagna di raccolta fondi. Il 50% del ricavato servirà ad aiutare le 52 associazioni che 1 Caffè Onlus sosterrà nel 2022, il restante 50% sarà devoluto alla CPD per sostenere tutte le attività legate al Mondo Scuola.



Il , in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, durante l'evento organizzato dalla CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, saranno annunciati i vincitori per ogni ordine e grado di istituzione e svelati i premi alle classi.



Gli istituti che ancora non hanno aderito al progetto possono farlo, iscrivendosi tramite il seguente link https://forms.gle/TorH3qQKZFxaL2tN6



Per informazioni, è possibile scrivere a: scuola3dicembre@cpdconsulta.it.