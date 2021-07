Videomapping e un mese di eventi, musica e tour guidati: Moncalieri da luglio indossa il suo abito migliore

La zona rossa e le chiusure sono un ricordo lontano. Moncalieri celebra l'estate indossando il suo abito migliore e dal 1° luglio vuol fare vedere ai suoi residenti, ma soprattutto ai turisti, quanto di bello ha da mostrare la città del Proclama.

Con l'iniziativa "Moncalieri. Ogni passo, una scoperta", il centro storico (totalmente pedonalizzato dopo le ore 12) si trasforma in un palcoscenico di musica, cultura, eventi e divertimento: in programma un vero e proprio show - uno spettacolo di videomapping sull’antico palazzo comunale che racconta la storia della città - affiancato da live, dj set, esibizioni di stand up comedy e tour guidati. Una serie di eventi che si vanno ad aggiungere al già ricco cartellone estivo messo in piedi con Moncalieri Summer Experience.

Videmapping sulla facciata del palazzo comunale

Da giovedì 1° luglio e, a seguire, tutti i giovedì, venerdì e sabato del mese, alle 22, 22,30 e 23, sarà proiettato sulla facciata del palazzo del Comune in piazza Vittorio Emanuele II, uno spettacolo di videomapping della durata di 5 minuti che racconta la storia della città combinando immagini del passato e tecnologia in uno show di realtà aumentata ed effetti speciali incantatori.

Live dei giovani artisti emergenti

Innovativo è anche il palcoscenico che ospiterà i live dei giovani artisti emergenti della scena moncalierese. Si tratta del BuskerCase, un originale palco mobile che rivoluziona le performance artistiche all’aperto: la struttura modulare è infatti una scenografia acustica, trasportabile, temporanea, autoportante e personalizzabile che diventa un vero e proprio elemento di arredo urbano. I live sono in programma da giovedì 1° luglio e, a seguire, tutti i mercoledì e giovedì del mese.

Dj set, stand up comedy e tour guidati

Dai live sul palcoscenico mobile ai dj set sul balcone: tutti i venerdì, a partire dal 2 luglio, selezione musicale a cura di Massive Wave web radio dal balcone del palazzo comunale. In piazza Vittorio Emanuele II sono in programma invece tutti i sabati, a partire dal 3 luglio, gli spettacoli di stand up comedy. Gli appuntamenti sono gratuiti. Giovedì 1 luglio è in programma la serata inaugurale dalle ore 19. Venerdì 2 e sabato 3, l’anteprima degli appuntamenti che continueranno per tutto il mese di luglio.

I tour guidati “Moncalieri sotto le stelle” alla scoperta del centro storico, a cura di Amici del Real Castello, si muoveranno per la città tutti i giovedì, venerdì e sabato, sempre a partire dal 1° luglio. La partecipazione è gratuita, fino ad un massimo di 15 persone, ma la prenotazione obbligatoria entro le ore 19 del giorno precedente, mandando una mail all'indirizzo amicicastellomoncalieri@gmail.com).