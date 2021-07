Moncalieri, l'appello del sindaco Montagna dopo il vaccino: "Facciamolo tutti per scacciare ogni paura e riprenderci la libertà"

Poi Montagna ha lanciato un appello, rivolgendosi a coloro che non hanno ancora aderito alla campagna. "Vacciniamoci tutti. Facciamolo per noi stessi, per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Facciamolo per scacciare via questo anno e mezzo che ha portato paura, tristezza, che ha colpito la generazione dei nostri genitori e dei nostri nonni. Facciamolo per la nostra Città, che vuole ripartire e riprendersi il futuro".

"Facciamolo soprattutto per i nostri bambini", ha concluso il sindaco di Moncalieri, "che vogliamo vedere insieme nei Centri Estivi, vogliamo vedere tornare a scuola e a giocare in palestra, divertirsi nei giardini e abbracciarsi con gli amici. Restituiamo loro il diritto di essere ragazzi, riprendiamoci la nostra libertà".