Italia campione d'Europa, festa e incidenti d'auto a Moncalieri, cestini divelti a Nichelino

La gioia collettiva per il grande successo della nazionale di Mancini è esplosa a Torino ma un un pò tutte le città della cintura, sia dove erano stati allestiti i megaschermi (come a Rivalta e Piossasco) che là dove la festa è esplosa spontanea, con la gente a correre in strada e a festeggiare, dopo l'ultimo rigore parato dall'eroe azzurro Donnarumma.

Incidenti d'auto e cestini divelti

Nei caroselli e festeggiamenti che sono durati fino a tarda notte, anche alcuni eccessi: a Nichelino alcune bandiere tricolori sono state rubate, nel caos che si è scatenato a mezzanotte e dintorni, cestini divelti e scaraventati a terra nella piazza del municipio, estintori svuotati e le barriere del cantiere abbattute, mentre a Moncalieri si sono registrati un paio di incidenti d'auto a Borgo Aje. L'adrenalina in corpo e (forse) qualche birra di troppo bevuta hanno avuto questa 'appendice', anche se per fortuna non ci sono stati feriti o conseguenze gravi.

La gioia dei sindaci

Hanno celebrato l'impresa azzurra anche i sindaci di Moncalieri e Nichelino. Nella città del Proclama, che ieri sera aveva il palazzo comunale colorato di tricolore, Paolo Montagna ha postato sulla sua pagina Facebook la foto della festa attorno a Donnarumma, con poche ma sentite parole: "Campioni d'Europa! Grazie azzurri", mentre il suo collega di Nichelino Giampiero Tolardo (già protagonista dei festeggiamenti in strada dopo la vittoria sulla Spagna in semifinale) ha postato una sua immagine con una bandiera tra le mani e il tricolore dipinto sulle guance: "Campioni d'Europa! Un altro passo verso una città sempre più europea".