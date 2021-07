Moncalieri, la biblioteca Arduino lancia la rubrica "Le Opinioni e i Dintorni"

Nasce una nuova rubrica sulla pagina Fb della biblioteca Arduino di Moncalieri, con la speranza di poterla rendere al più presto un appuntamento in presenza: momenti di incontro di 30 minuti con “Le Opinioni e i Dintorni – Voci dal territorio”, conversazioni a tre con un ospite sempre diverso, occasioni di riflessione per dare voce alle storie e alle opinioni delle persone che vivono e lavorano sul nostro territorio, per raccontare i mestieri, le figure rappresentative dell’attualità, i bisogni, le nuove risorse e anche per approfondire temi che riguardano l’area vasta attraverso lo sguardo di eminenti osservatori.

L’appuntamento con “Le Opinioni e i Dintorni – Voci dal territorio” si terrà due volte al mese, il giovedì alle ore 18. Conduce Laura Pompeo, Assessore alla Cultura, al Turismo e alle Pari Opportunità della Città di Moncalieri, insieme all’esperta Miresi Fissore e a Giuliana Cerrato, già Direttrice della Biblioteca.

Il primo ospite di questa nuova rubrica sara’, giovedì 15 luglio, Don Paolo Comba, parroco della Collegiata di Santa Maria della Scala, del Beato Bernardo e di Palera a Moncalieri. Cappellano dell'Ospedale Santa Croce e assistente ecclesiale per l’accompagnamento dei malati a Lourdes e nei pellegrinaggi, Don Paolo è anche moderatore dell’Unità Pastorale di Moncalieri. L’occasione è importante: il giorno della Festa del patrono di Moncalieri, il Beato Bernardo di Baden, nel periodo di celebrazioni a lui dedicate.

Laura Pompeo dichiara: “Abbiamo intercettato un bisogno del territorio che intendiamo connettere idealmente al percorso “Sguardi su Moncalieri” avviato 5 anni fa, sulla storia della Città, in collaborazione principalmente con il Centro Studi Piemontesi. Con questa nuova rubrica intendiamo dare voce alle realtà più diverse del nostro oggi”.