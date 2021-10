Da oggi multa a chi "brucia" il rosso tra corso Siracusa e corso Tirreno

Da oggi all’incrocio tra corso Siracusa e corso Tirreno è attivo un nuovo T-Red, pronto a fotografare e multare chi brucia il rosso al volante. Il semaforo intelligente si va ad aggiungere agli altri sette già operativi (Regina Margherita/Potenza/Lecce; Vercelli/Vigevano/Novara; Peschiera /Trapani; Giambone/Corsica; Agnelli/Tazzoli; Lecce/Appio Claudio; Pianezza/Nole/Potenza).

20 fotogrammi per ogni transito, analizzati dai Civich

Così come per i precedenti T-Red, viene scattata una sequenza di 20 fotogrammi per ogni transito, che vengono poi analizzati dalla Polizia Municipale. I Civich verificano così che gli automobilisti non abbiano oltrepassato la linea d’arresto per cause di giustificazione, come il passaggio di mezzi di polizia o ambulanza con sirene. In caso contrario scatta la sanzione.

Le multe vanno da 42 a 666 euro, oltre alla decurtazione dei punti

Le multe per chi brucia il rosso sono di due tipi. Quella meno grave, che prevede sanzioni da 42 a 173 euro oltre alla decurtazione dei punti dalla patente, viene fatta quando l'auto non occupa l'incrocio oltre la linea semaforica. Se l'automobilista sfreccia a lanterna rossa dovrà pagare dai 167 a 666 euro, più sei punti della patente. Ma non è finita. In entrambi i casi, la decurtazione dei punti è doppia se si è neopatentati e la sanzione aumenta se avviene dopo le 22.

Nel 2021 oltre 31 mila infrazioni

Nel 2019 le violazioni accertate sono state 6.901, di cui 1.383 per attraversamento con il rosso. Nel 2020 si sale ad oltre 125 mila infrazioni, mentre fino al 30 giugno 2021 ne sono state 31.093. Alla fine del 2021 i T- Red attivi saranno quattordici e copriranno praticamente tutta Torino.