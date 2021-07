FuoriCentro presenta "Historie du soldat", con la Filarmonica TRT

Ritorna anche nel 2021 FuoriCentro, la programmazione estiva curata dalla Filarmonica TRT in collaborazione con le più dinamiche realtà culturali di Torino e non, realizzata con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

La musica arriva nel giardino della Casa del Quartiere di San Salvario, nell’ambito della rassegna E…state in città!

Lo slogan è sempre lo stesso “Portare la musica un po’ ovunque, dentro e fuori la città e raccontarla in modo semplice e immediato”.

Tra i programmi presentati all’interno della rassegna, Historie du Soldat, in programma il 16 luglio presso la Casa del Quartiere di San Salvario.

Il maestro Andrea Azzi dirigerà, con i musicisti della Filarmonica TRT e la collaborazione dell'attrice Francesca Vettori, una delle pagine più note del repertorio da camera del compositore russo Igor Stravinsky, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa.

Siamo nel 1917, in piena Rivoluzione Russa. Un momento storico che sancisce la rottura tra Stravinsky e la Russia.

Stravinsky vive già in Svizzera e nel 1918 non avendo più risorse dalla madre patria decide di creare un’opera ambulante da portare in giro nei villaggi svizzeri. Aiutato dal suo amico scrittore Charles Ferdinand Ramuz e dall'industriale clarinettista Werner Reinhart riesce a mettere in scena L’Histoire du Soldat.

Un’ Opera da camera, tra le più famose del ‘900, con narratore, ballerini e comparse, ispirata al mito di Faust.

Al progetto FuoriCentro partecipano i giovani musicisti di Esperienza Orchestra, il percorso formativo che, con il contributo di Intesa Sanpaolo, permette a giovani selezionati attraverso audizione di partecipare ai concerti della Filarmonica TRT, perfezionando così la loro formazione all'interno di un'orchestra professionale.