Mancano i vaccini, annullato l'Open Night di stasera al centro Grosa di Nichelino

Dopo due appuntamenti che avevano attirato la presenza di molti giovani, alla luce dei tagli alle forniture dei vaccini di questi giorni in tutta Italia, l'Open Night di questa sera presso il Centro Grosa di Nichelino è stato annullato.

Tutta colpa del mancato arrivo delle fiale necessarie per la somministrazione della prima dose. Quindi niente musica e dj set, come era successo i due giovedì passati, quando si era legata la campagna di vaccinazione alle passioni giovanili, per favorire l'adesione alla campagna di immunizzazione anche delle persone più giovani.

Tolardo: "Si lavora ad una data di recupero"

Al momento rimane confermato l’appuntamento di giovedì 22 luglio. "Contiamo di fissare comunque una data di recupero della giornata di oggi, non appena gli approvvigionamenti lo consentiranno", ha spiega il sindaco (e medico) di Nichelino Giampiero Tolardo.

L'Asl To5 spiega: "Prioritarie le seconde dosi"