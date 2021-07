Le forze dell'ordine stringono il cerchio per arrivare a incastrare il piromane

Le forze dell'ordine stanno stringendo il cerchio attorno al piromane che nella notte appena trascorsa ha dato alle fiamme auto, bidoni dell'immondizia e un dehors, in tre diversi episodi tra Torino e Moncalieri.

Gli inquirenti stanno lavorando a 360 gradi e al momento nessuna pista è esclusa. Si stanno valutando le immagini delle telecamere di zona per recuperare dettagli utili all'identificazione della persona (o del gruppo) protagonista di questi episodi.

Proprio grazie alle immagini video, era stato scoperto il 6 luglio scorso l'autore del rogo appiccato ad una vettura in zona Lingotto, nella giornata in cui erano andate a fuoco anche vetture in centro città e soprattutto in piazzale Caio Mario, nella zona sud di Torino.