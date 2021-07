Strage di via d'Amelio, a Torino stasera fiaccolata per ricordare Paolo Borsellino

Stasera a Torino fiaccolata, organizzata da Fratelli d’Italia e dal FUAN Azione Universitaria, per ricordare Paolo Borsellino nel 29° anniversario della strage di via d’Amelio. Era infatti il 19 luglio 1992 quando il giudice perse la vita a Palermo, per mano della mafia, insieme ai cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La manifestazione “Paolo vive” si svolgerà questa sera alle 18.45 in via Paolo Borsellino 42, davanti alla residenza universitaria omonima.

A ricordarlo il giudice e la sua scorta, con un tweet, anche la sindaca Chiara Appendino. “Una pagina nera della storia del nostro Paese – scrive la prima cittadina – che ancora non conosce piena verità e che invoca ricordo profondo”. “La lotta alla mafia è e deve essere ancora una priorità” conclude.