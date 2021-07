A Moncalieri arriva la Mom orchestra per una serata "Oltre il Confine"

Venerdì 23 luglio, alle ore 21, al parco delle Vallere la MoM Orchestra si esibirà con un concerto di suoni, colori e linguaggi da tutto il mondo proseguendo Moncalieri Summer Experience, la stagione culturale estiva della Città di Moncalieri fortemente voluta dall'assessore Laura Pompeo.



Gian Giacomo Parigini, anima e chitarrista dell’orchestra ci racconta “l'Orchestra Multietnica di Moncalieri in questi anni da esperimento laboratoriale è diventata una bellissima realtà artistica che, nata dall'attenzione e dalla sensibilità del Comune di Moncalieri, ha espanso la sua attività varcando addirittura i confini continentali. Quest’anno sarà anche possibile seguire on line sulla pagina Facebook dell’associazione @oltreilconfinevocievolti il calendario dei concerti e scrivere direttamente a tanti musicisti, parlare dei loro strumenti, dei loro progetti, della loro storia”.

Accanto al fondatore del progetto musicale, ci saranno quest’anno Valeria Quarta voce e percussioni, Veronica Perego contrabbasso, Umberto Galante clarinetto, Oreste Forestieri mandole e flauti nativi, Gilson Silveira percussioni. Ospiti in alcune date della rassegna sono stati Antonella Rocca voce e pianoforte, Francesco Brancato percussioni, Daniele Libassi e per questa serata moncalierese ci sarà anche l'accompagnamento del Maestro Ugo Viola e la sua fisarmonica.

Nel repertorio brani che appartengono alla storia della musica popolare dalla Turchia al Sud America senza dimenticare l’area del Mediterraneo. L’assessore alla Cultura Laura Pompeo dichiara soddisfatta: “La MoM, con il suo progetto “Oltre il Confine”, si inserisce a pieno titolo tra i tanti prodotti moncalieresi di alto valore artistico, culturale e sociale con un ampio margine di crescita, capace di far conoscere il mondo e di raccontare e praticare l’integrazione ogni giorno. Abbiamo creduto nel progetto sin da subito e ora la presenza sul territorio è forte e coordinata con molte altre importanti iniziative. Durante la serata del 23 luglio anche il nostro Ugo Viola, fisarmonicista e direttore artistico del Moncalieri Jazz Festival e del Centro Didattico Musicale Italiano parteciperà in alcuni brani come ospite, a dimostrare ancora una volta il valore di lavorare in rete”.



La serata di venerdì 23 luglio sarà ad ingresso gratuito e con prenotazione consigliata in Pro Loco (tel. 0116407428, mail prolocomoncalieri@gmail.com). Per ulteriori info: oltreilconfinevocievolti@gmail.com www.facebook.com/vocievoltioltreilconfine