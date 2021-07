Centri estivi a settembre, 9 sedi a Collegno

Saranno 9 le sedi di centri estivi che a Collegno accoglieranno i bambini e le bambine nel mese di settembre. Dopo le 17 sedi autorizzate nel primo periodo estivo, il raddoppio dei contributi erogati rispetto al 2020 e la partenza a luglio anche dei centri per la scuola dell’infanzia, continua l’impegno dell’Amministrazione per sostenere le famiglie anche al rientro dalle vacanze e prima dell’inizio della scuola, comprese le famiglie con bambini diversamente abili, a cui verrà garantita come sempre l’assistenza di un educatore. L’elenco delle sedi e dei due turni previsti è disponibile su www.comune.collegno.gov.it/CentriEstiviInfo2021



"Abbiamo raccolto le esigenze - spiega l'assessore Clara Bertolo - dei genitori e previsto l’ampliamento del servizio per settembre: ciò è stato possibile grazie a un grande lavoro da parte degli uffici, al coinvolgimento dei gestori e a una modalità nuova di organizzazione, già sperimentata l’anno scorso, che sta dando i suoi frutti. Settembre sarà un mese difficile per via delle incertezze legate alla pandemia e le famiglie avranno bisogno di supporto. Per questo restano invariati i contributi di sostegno per tutti, in particolare per coloro con redditi al di sotto dei 40mila euro e coloro che si trovano in gravi difficoltà per i cui i centri continueranno a essere gratuiti".



"Il servizio Centri estivi - prosegue il sindaco Francesco Casciano - cresce sia in termini di qualità sia di offerta e nonostante le incertezze della pandemia si garantisce supporto alle famiglie da inizio a fine vacanze come tradizione dei servizi educativi collegnesi. Un'opportunità garantita dallo stanziamento di 296mila euro che il Consiglio comunale ha approvato a luglio preceduto dal chiarimento ministeriale sulla possibilità di utilizzare a settembre gli edifici scolastici".