Da lunedì chiusa l'uscita della Torino-Caselle in direzione piazza Rebaudengo

Chiusa al traffico dal 26 luglio l'uscita della Torino-Caselle, in direzione di piazza Rebaudengo, per consentire la prosecuzione dei lavori di connessione dell'ultimo tratto di viale della Spina al raccordo autostradale Torino-Caselle.

Da lunedì mattina alle 8 tutti i veicoli diretti in centro città saranno pertanto deviati verso l'uscita Cenisia-Madonna di Campagna.

A chi è diretto verso piazza Rebaudengo, si consiglia di percorrere il controviale di Corso Grosseto, svoltare a destra in via Ala di Stura e poi ancora a destra su via Reiss Romoli, fino a raggiungere corso Vercelli.