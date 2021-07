Sgravi a chi compra pannolini, assorbenti e coppette riutilizzabili: nuove agevolazioni per la Tari a Torino

Compri pannolini riutilizzabili? Paghi meno di Tari. Decidi di acquistare assorbenti e coppette mestruale riutilizzabili? Ottieni uno sgravio sulla tassa rifiuti per utenze domestiche. Queste e altre novità sono le principali modifiche al regolamento sulla tassa rifiuti approvato oggi pomeriggio in Consiglio comunale a Torino.



Le agevolazioni varranno a partire dal 2022. Il riconoscimento delle riduzioni previste dall'emendamento presentato da Daniela Albano (M5s) è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata da idonea documentazione. Lo stesso vale per l'emendamento di Federico Mensio (M5s) per offrire agevolazioni ai titolari di 4 tipologie di utenze non domestiche che applicano azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti.



Inoltre a decorrere dal 2021, vengono specificati la nuova classificazione Arera tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, il metodo e le tempistiche per l’applicazione delle tariffe, le modalità di utilizzo frazionato delle unità immobiliari, le distinzioni tra utenze per residenti e altre tipologie di utenti, ecc. Sono inoltre previste agevolazioni per onlus, aps e gestori di centri di protagonismo giovanile e case del quartiere.