Proclamati i vincitori del concorso "Diventiamo cittadini europei": 21 provengono da scuole piemontesi

“L’emergenza sanitaria - sottolinea il vicepresidente Francesco Graglia, delegato alla Consulta - non ha fermato un'iniziativa tra le più longeve nella storia del Consiglio, un concorso sempre attuale e ancorato a temi sociali e politici sentiti e dibattuti come quelli scelti per questa edizione, l'intervento dell’Unione ai tempi della pandemia e la Brexit”.

“Dopo un anno e mezzo molto difficile anche per il mondo della scuola - ha aggiunto Michele Mosca, l’altro consigliere delegato alla Consulta - dobbiamo guardare con ottimismo al futuro, confidando in una ripresa della normalità. L’auspicio è di poter presto riproporre i viaggi studio legati al concorso nelle città europee sede delle istituzioni europee e di coinvolgere sempre più giovani in un’iniziativa formativa importante per la costruzione di una cittadinanza attiva”.