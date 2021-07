Ad agosto uffici ed industrie chiuse nel Torinese, stop ad alcune linee bus per le vacanze

A Torino e prima cintura ad agosto stop ad alcune linee bus e tram, così come trasporti ridotti per le vacanze estive. Complice l’inevitabile chiusura di fabbriche ed uffici, con una notevole riduzione di passeggeri, Gtt sospende per tre settimane una parte dei propri servizi.

Dal 31 luglio al 21 agosto non saranno in servizio le linee feriali 6, 12, 13N, 17/, 20, 21, 36N Rivoli-Alpignano, 40, 52, 53, 58, 66, 72/, 77, 78, 83, SE2, Linea 1 di Nichelino, Linea 2 di Rivalta e Sf2. Le linee 11 , 13 bus, 27, 33, 54 e 67 effettueranno il percorso festivo. Nello stesso periodo sarà in servizio la linea 40 navetta da piazzale Caio Mario a via Martiri della Libertà (Moncalieri).

Stop anche ai mezzi speciali per gli stabilimenti Stellantis Mirafiori dal 2 al 21 agosto (90-91-92-93b-94-95-95b-96-97-98-99), così come a quelli per CNH-FPT Industrial dal 9 al 21 agosto (22-24-25).

Dal 2 al 20 agosto la linea 5 transita al Cimitero Parco nelle ore di apertura. La 10 sarà gestita sul percorso festivo via Massari-piazzale Caio Mario dal 16 al 21 agosto. Dal 2 al 20 agosto il 46 farà servizio sul tratto parcheggio Stura- Villaretto.

La metropolitana osserverà invece il normale servizio.