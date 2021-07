Mediatori culturali, ex sindacalisti, consiglieri in Sala Rossa e di Circoscrizione: i candidati del Pd alle Comunali

Consiglieri uscenti dalla Sala Rossa e dalle otto Circoscrizioni, ex assessori e consiglieri regionali, ex sindacalisti, esponenti del mondo del lavoro e della cooperazione. E’ questo il profilo dei candidati che compongono la lista del Pd, a sostegno del candidato sindaco Stefano Lo Russo, per le prossime elezioni Amministrative. Ieri sera la Direzione dem ha dato il via libera ufficiale al gruppo, in vista delle elezioni di ottobre.

Ricandidati Foglietta, Grippo e Patriarca

In elenco figurano le consigliere uscenti Chiara Foglietta, Maria Grazia Grippo e la preside della Tommaseo Lorenza Patriarca. Fitto il gruppo che arriva dalle Circoscrizioni: a guidarlo il Presidente della 4 Claudio Cerrato. Insieme a lui i consiglieri della 1 Angelo Catanzaro e Amalia Santiangeli, della 2 Carmelo Sciascia e Vincenzo Camarda, della 4 Luca Pidello, della 5 Enrico Colia e Simone Tosto, della 6 Toni Ledda, della 8 Paola Parmentola e della 3 Valentino Magazzù e Ludovica Cioria. Quest’ultima è anche la candidata più giovane della lista.

In corsa Gianna Pentenero e Nadia Conticelli

Ritentano la strada della politica l’ex assessore regionale al lavoro Gianna Pentenero, che negli scorsi mesi si ipotizzava potesse fare anche il vicesindaco in caso di vittoria del centrosinistra, e l’ex consigliera regionale Nadia Conticelli.

Nelle liste Abdullahi Ahmed, che ha raggiunto Lampedusa nel 2008

Il Pd ha poi scelto di puntare sul mediatore culturale Abdullahi Ahmed, fondatore di Generazione Ponte e Ideatore del “Festival dell'Europa Solidale e del Mediterraneo di Ventotene”. Nato a Mogadiscio nel 1988, ha raggiunto Lampedusa nel 2008 per poi approdare a Settimo Torinese, città che gli ha riconosciuto la cittadinanza onoraria nel settembre del 2014.

Candidati la docente di diritto costituzionale Mastromarino e Andrea Sacco di Acmos

In lista anche l’ex sindacalista della Cgil Pierino Crema, la docente di diritto costituzionale Anna Mastromarino, l’imprenditrice Francesca Ramondo, Andrea Sacco di Acmos, l’ex giornalista Rai Paolo Volpato, la guida turistica Ardena Caramello, Mario Alfiero, Roberto Bettonte, la segretaria del Circolo Nizza-Millefonti Anna Borasi, Laura Clarici, Caterina Greco, Luis Tataje Alessandra Marci, Alberto Saluzzo, Maria Grazia Santoiemma, Stefano Turi e Pietro Tuttolomondo.