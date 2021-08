Manutenzione per i ponti di Torino: 325mila euro per interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina una serie di interventi di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo per il ponte sito in corso Chieri 110 sul Rio Reaglie, la passerella sulla Dora del Parco Colletta e le passerelle Bailey sui corsi Unità d’Italia e Regina Margherita. Il progetto prevede lavori per oltre 325mila euro finanziati con fondi provenienti dai ribassi di gara.

Per il ponte sul Rio Reaglie, dove sulle travi di bordo in cemento armato del tratto realizzato in allargamento all’originaria struttura in muratura sono presenti evidenti segni di ammaloramento, è prevista la demolizione della porzione di impalcato in allargamento e la sua sostituzione con una nuova struttura prefabbricata sempre in cemento armato. Questa soluzione è stata scelta per garantire adeguate condizioni di sicurezza degli utenti della strada e ridurre le tempistiche di impatto del cantiere sulla viabilità.

Sulla passerella sulla Dora del Parco Colletta, che presenta estesi fenomeni di ruggine all’intradosso degli sbalzi in carpenteria metallica, verrà sostituito il piano di calpestio in cemento armato, mentre sulle passerelle Bailey presenti sui corsi Unità d’Italia e Regina Margherita, l'intervento riguarderà i piani di calpestio in legno ammalorati sia per effetto degli agenti atmosferici, sia per il tempo ormai trascorso dalla realizzazione.