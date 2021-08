Arrestati due rapinatori: avevano appena commesso un colpo in un ufficio postale del centro

Due pluripregiudicati, 60 e 53 anni, sono stati arrestati lunedì mattina per rapina aggravata e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. I malviventi, armati di pistola del tipo semiautomatico e travisati con caschi integrali, dopo aver applicato ad uno scooter intestato ad uno dei due una targa risultata poi denunciata smarrita, erano entrati nell'Ufficio Postale di via Bligny 8 dove, con la minaccia dell’arma, avevano obbligato le dipendenti ad aprire le casse, impossessandosi di circa 4.200 euro, per poi darsi alla fuga a velocità sostenuta a bordo del motociclo.

I rapinatori, una volta giunti nei pressi di corso San Maurizio, si sono divisi ma sono stati bloccati immediatamente dopo dai poliziotti. Uno è stato trovato in possesso del bottino mentre il secondo dell’arma utilizzata per compiere la rapina, una Glock 9x21, risultata provento di un furto in abitazione perpetrato nel 2018 in provincia di Varese. Nel sottosella del motociclo sono state, inoltre, rinvenute alcune fascette in plastica da elettricista, presumibilmente preparate all’uopo dai rapinatori per immobilizzare, in caso di necessità, eventuali vittime.

A seguito dell’arresto, i due uomini sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e tradotti presso la locale Casa Circondariale. Nella giornata di ieri è stato convalidato dal G.I.P. l’arresto e disposta per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. La Squadra Mobile sta investigando per appurare se i predetti abbiano perpetrato analoghi episodi delittuosi, verificatisi negli scorsi mesi in questa provincia.