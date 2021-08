Hanon rinuncia a chiedere il green pass in mensa, i sindacati ritirano lo sciopero

Questa mattina la direzione aziendale della Hanon System di Campiglione Fenile ha comunicato alle rsu interne il ritiro immediato del provvedimento di esclusione dei lavoratori dalla mensa senza Green Pass. Da oggi, dunque, tutti potranno entrare senza distinzione alcuna.

Dopo questa "vittoria" sindacale, le rsu con Fim Cisl-Fiom Cgil e Uilm hanno comunicato "il ritiro dello sciopero indetto per oggi".

Ieri era arrivato l'annuncio di due ore di sciopero per venerdì 13 (ora annullate), con uscita anticipata su tutti i turni, proclamato dalla Cgil-Cisl-Uil e rsu per protestare contro l'annuncio dell'azienda, specializzata in componenti elettronici, di consentire l'accesso alla mensa solo ai dipendenti in possesso di Green Pass [LEGGI QUI].

"Le mense possono continuare a erogare il servizio normale per tutti i dipendenti rispettando le misure di prevenzione definite con i Protocolli covid, già in atto da mesi nei luoghi di lavoro e nelle mense", ha commentato la Fiom Cgil. "Eventuali ulteriori misure sanitarie possono essere disposte solo dalla legge e certo non affidate a decisioni aziendali".