Parapendio, droni e mongolfiera. Così Bardonecchia si prepara a prendere quota: ecco un fine settimana dedicato al volo

La Pro Loco Bardonecchia propone a residenti e turisti, sabato 21 e domenica 22 agosto, “Volo Festival”, una due giorni densa di attività aeree praticabili in diversi punti del paese da grandi e piccini che sognano di volare.





PARAPENDIO - ESERCIZI AVVIAMENTO Iscrizione € 20.00

Tur d'Amun - Pratone Pra La Cumba. Orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Per imparare i trucchi che si nascondono dietro il volo con il parapendio a partire da come mettere l’imbracatura e proseguendo con esercizi pratici della durata di 30-40 minuti a gruppo composti da un massimo di sei persone. Abbigliamento adatto e scarpe sportive con grip. I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori.



PARAPENDIO E VOLO IN TANDEM Iscrizione € 150.00

Accredito Tur d'Amun - Partenza Poggio Tre Croci Orario 07.30-11.30. Per scoprire l’emozionante esperienza di un volo in parapendio in totale sicurezza. Adatto a tutti: solo poche indicazioni in fase di decollo e qualche passo in avanti ti separano dal divertimento. Incluso nel prezzo il video del volo. Abbigliamento e scarpe sportive con grip, giacca e guanti anti vento. I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori.



LABORATORIO AQUILONI Iscrizione € 5.00

Tur d'Amun - Pratone Pra La Cumba Orario: 10.30-12.30 e 14.30-17.30. Come costruire il proprio aquilone di cartone colorato, con stecche, maniglia, filo e code multicolori e imparare a farlo volare il più in alto possibile.



AQUILONISMO SPORTIVO ACROBATICO Iscrizione € 10.00

Tur d'Amun - Pratone Pra La Cumba Orario: 14.30-17.30. Attività fattibile vento permettendo divisa in due fasi. Teorica: presentazione dei materiali tecnici e spiegazione del loro utilizzo, illustrazione montaggio/smontaggio dell’aquilone e delle caratteristiche delle diverse tipologie di aquiloni. Pratica: dimostrazione manovre di decollo e figure aeree di base, manovre di atterraggio. Su richiesta possibilità di corso di avviamento allo snowkite, con vele da trazione su sci e tavola.



LEGO LAB Iscrizione € 10.00

Giardinetti Piazza A. De Gasperi Orario: 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Come si alza in volo un aereo? Che cos’è la portanza? Come si muovono i veicoli spaziali oltre l’atmosfera? Questo e altro trattati in un bellissimo laboratorio a cura di Bricks 4 Kidz, durante il quale i bambini, a partire dai 3 anni, potranno costruire con i famosi mattoncini colorati modelli motorizzati di aerei, elicotteri, air Show, Shuttle. Alla fine, il volo non avrà più segreti!



VIRTUAL REALITY Iscrizione € 5.00

Via G. F. Medail, 34 Orario: 10.30-13.00 e 14.00-18.00 Come simulare, attraverso i visori Oculus, di volare indossando una tuta alare.



DRONE PARK Iscrizione € 10.00

Parcheggio Palazzetto dello Sport e Viale della Vittoria angolo Via Mallen Orario: 11.00-13.00 e 14.30-18.30

Tre percorsi ad ostacoli per imparare a far volare i nostri droni: due tracciati per bimbi di età superiore agli 8 anni e un percorso per bimbi in età compresa tra i 4 e gli 8 anni.



MONGOLFIERA Iscrizione € 15.00

Parcheggio Palazzetto dello Sport e Viale della Vittoria angolo Via Mallen Orario: 11.00-13.00 e 14.30-18.30

Volo frenato in mongolfiera gas per quattro persone alla volta, per vedere Bardonecchia a 30 metri di altezza!

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia Piazza Valle Stretta, 1 Tel. + 39 0122 90 26 12 Cellulare + 39 351 644 93 30