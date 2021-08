La Dora racconta... la storia del piccolo Riccardo, inghiottito dal fiume il 25 maggio del 1959

Passeggiando in lungo Dora Voghera, all'angolo con il ponte Emanuele Filiberto, è possibile imbattersi in una lapide sbiadita dal corso del tempo ma ancora circondata da numerosi mazzi di fiori artificiali. Sulla pietra campeggiano una foto in bianco e nero di un bambino di un'altra epoca, il nome Riccardo Di Bari, e un epitaffio a ricordare momenti di grande allegria spezzati improvvisamente da un'indicibile tragedia.

Il tragico destino di Riccardo: inghiottito dalla Dora il 25 maggio 1959

“Caro alunno della scuola Muratori: il 25 maggio 1959, suo ottavo compleanno, mentre inconscio e festoso si trastullava, scompariva per sempre nei gorghi della Dora”: leggendo l'incisione è facile immaginare il triste destino di una giovanissima vita inghiottita improvvisamente dal fiume. A confermare questa ipotesi è la cronaca di quei momenti, riportata negli articoli di giornale dell'epoca: “Concluso in tragedia un gioco di bimbi: uno scolaro annega nella Dora in piena” titola l'edizione del quotidiano "La Stampa" del giorno successivo.

Nelle colonne seguenti il racconto (minuzioso e angosciante) di quegli attimi con Riccardo, appena uscito da lezione con i compagni, del tutto ignaro del destino a cui stava andando incontro: “I bambini - si legge – si facevano spingere, a turno, giù per la discesa e si lasciavano scivolare sino a breve distanza dal salto dell'argine: qui si fermavano aggrappandosi ad un ciuffo di sterpi. Riccardo scivola d'impeto per la sponda: acquista troppa velocità, s'afferra ad un cespuglio, non riesce a trattenersi. Un grido, un salto e il bambino cade nel fiume a capofitto. Le acque sono limacciose, ribollenti, gonfiate dalle recenti piogge, piene di detriti”.

In pochi secondi si scatenò il panico, con tutti i disperati tentativi di salvataggio andati tristemente a vuoto: “Riccardo – prosegue l'articolo - sparisce nel vortice, poi riappare più in là: per un attimo gli si vedono gli occhi spalancati per il terrore, le braccia alzate che annaspano disperatamente. Alla curva di corso Belgio c'è uno spazzino municipale: scende per la scarpata della sponda, allunga la scopa cercando di fermare Riccardo, che è ancora a galla, ma non ci arriva. S'avventano due giovanotti, un tranviere, poi un automobilista esperto nuotatore è pronto a gettarsi nella Dora. Ma ormai è troppo tardi: prima del ponte Washington, all'altezza di via Montesanto, c'è un secondo salto nel fiume. Si vede per l'ultima volta la camicetta rossa di Riccardo, per l'ultima volta, nella schiuma, un suo braccio alzato: poi più nulla”.

Il racconto si conclude con il pianto inconsolabile della madre Nicoletta e delle sorelle Lina e Graziella, a cui si aggiungono la disperazione e la rassegnazione del padre Vito, immigrato a Torino da Adria per lavorare come decoratore. Le ricerche, andate avanti anche il giorno successivo, non riuscirono a restituire alla famiglia il corpo del piccolo Riccardo, trascinato chissà dove dalla corrente.

Il ricordo degli abitanti di Vanchiglietta su Facebook

Nonostante siano passati 62 anni, tra gli abitanti storici di Vanchiglietta il ricordo di quella tragedia è ancora vivo e riemerge non appena stimolato sul gruppo Facebook "Sei di Vanchiglietta se...”. Tra le varie testimonianze, a spiccare è in particolar modo quella di Mario: “Riccardo - commenta – era un mio compagno di classe alla Muratori. Se non ricordo male è successo mentre frequentavamo la prima o la seconda elementare”. A lui si aggiunge Katia: “Me lo ricordo – spiega - come fosse ieri: a quei tempi si andava a giocare sul marciapiede rasente al fiume ed è caduto, la corrente era troppo forte per un bambino di quell'età”.