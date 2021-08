Moncalieri, è allarme cinghiali: avvistati in un giardino del lungo Po

A Moncalieri è scattato l'allarme cinghiali. Finora l'allerta aveva interessato qualche zona periferica, soprattutto collinare, ma adesso la loro presenza è stata segnalata anche in città, in lungo Po. Diverse le segnalazioni fatte nelle ultime ore ai carabinieri, al Comune ed anche alla Città metropolitana.

Evidentemente in questi caldi giorni a ridosso del ferragosto, con la città spopolata e semideserta, gli animali si sono spinti fino a dove mai era successo in passato. E così alcuni cittadini di Moncalieri hanno segnalato la presenza di cinghiali in alcuni giardini lungo il Po.

Per fortuna, pare che gli animali si siano allontanati altrettanto rapidamente di quanto avevano fatto arrivando, ma adesso la situazione è tenuta sotto controllo e la Città metropolitana ha in programma nuovi interventi di abbattimento selettivo. Nell'attesa, però, c'è chi ha paura di scendere in strada per non dover fare i conti con un incontro inatteso e poco piacevole.