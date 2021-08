Sfma Torino-Ceres, interventi sui passaggi a livello fra Balangero e Lanzo

Sulla linea ferroviaria sfmA Torino - Aeroporto - Ceres, servita da GTT, sono in corso di esecuzione lavori di adeguamento funzionale dei passaggi a livello nel tratto fra Balangero e Lanzo.

Gli interventi, avviati dallo stesso GTT, nascono da un piano di eliminazione degli attraversamenti ferroviari previsto dal Ministero - DIGIFEMA e dall’ANSF nonché dal mutato e più stringente quadro normativo di riferimento che impone l’adeguamento delle infrastrutture ferroviarie regionali ai requisiti previsti per le infrastrutture nazionali.

In particolare, i prossimi provvedimenti riguardano i due passaggi a livello della linea ferroviaria ubicati a Lanzo alle intersezioni tra via Torino/via Challant e via Torino/via dell'Eremo:

• passaggio a livello numero 62 (Eremo): sarà dotato di apparecchiature più efficienti rispetto alle attuali che regolano la chiusura della barriera con un sensore (“pedalino”); l’adeguamento permetterà l’installazione di un sistema di sicurezza della marcia dei treni di ausilio al macchinista, SCMT (Sistema Controllo Marcia Treni), su tutta la tratta;

• passaggio a livello numero 64 (Challant): dal 23 agosto 2021, è prevista la chiusura dell’impianto per aumentare sicurezza e velocità commerciale della tratta; le peculiari caratteristiche, dalla strada provinciale a elevato traffico collega le vie comunali Torino e Challant, ne rendono problematico l’esercizio.

Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria avvia gli sviluppi futuri: collegamento con il passante ferroviario di Torino, incremento della velocità dei treni e del numero delle corse, copiosi investimenti volti al miglioramento della linea e del sevizio.