L'ex sindaco di Nichelino Riggio attacca di nuovo Tolardo: "Manca di trasparenza e rispetto verso gli elettori"

L'ex sindaco ha definito il PD di Nichelino "un autobus su cui salire per potersi sistemare, un partito che si basa sulle tessere e non sui militanti, con l'idea che le manovre politiche contino di più degli interessi della città e dei cittadini". Riggio ha poi aggiunto che "non pretendere un’autocritica su questi argomenti per fare un accordo di potere non è stato solo un errore politico da parte di Tolardo: ha significato accettare, se non addirittura sposare, queste idee e questo modo di fare per raggiungere un accordo di potere".

"Voglio da ultimo ricordare che questi atti non fanno male solo alla sinistra ma alla stessa concezione della politica", ha concluso Riggio, "perché diffondono l’idea che la politica sia una cosa sporca o fatta esclusivamente per interessi personali. Ma non è vero". E per questo ribadisce di tornare a correre per le elezioni d'autunno.