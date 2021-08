Moderati pronti a lasciare il centrosinistra: "Senza no al M5S non facciamo l'alleanza"

Moderati pronti a far saltare il banco ed ad uscire dalla coalizione del centrosinistra. A circa quaranta giorni dalle elezioni, Stefano Lo Russo rischia di perdere un alleato storico.

"Pronti a non fare l'alleanza"

Il partito di Giacomo Portas, dopo che aveva chiesto con forza a Lo Russo di sottoscrivere un documento che metta nero su bianco il no ad un accordo con il M5S per le Comunali, oggi si dice pronto "a non fare l'alleanza".

Ieri i Moderati, per bocca dei due storici esponenti Silvio Magliano e Carlotta Salerno, avevano ribadito la necessità di avere nero su bianco il rifiuto di accordi coi pentastellati. A loro avevano replicato come il perimetro della coalizione "fosse definito in maniera chiara da tempo", chiedendo poi di "superare le polemiche". Parole non sufficienti per Portas & Co, che oggi alzano il tiro.