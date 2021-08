Eventi |

Bardonecchia abbraccia Meo Sacchetti, il coach del "miracolo" sfiorato ai Giochi di Tokyo

Appassionati di pallacanestro (e soprattutto bambini) per festeggiare l'allenatore della Nazionale italiana, reduce da una partecipazione oltre le previsioni alle Olimpiadi

Meo Sacchetti protagonista di un incontro al Palazzetto dello Sport di Bardonecchia

Ci sono stati sorrisi, fotografie, saluti e applausi. Così Bardonecchia ha voluto abbracciare Meo Sacchetti, coach della Nazionale italiana di pallacanestro, reduce da una partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo andata decisamente oltre le attese. L'occasione è stata il pomeriggio di tiri, palleggi e incontri ospitato presso il Palazzetto dello sport della città dell'alta val di Susa, dove accanto agli appassionati i grandi protagonisti sono stati i bambini del minibasket, vogliosi di emulare i campioni che in terra nipponica hanno sfiorato la vittoria contro la Francia ai quarti di finale di un torneo cui gli azzurri sono riusciti a partecipare solo vincendo in Serbia, contro i padroni di casa, uno spareggio in cui partivano ampiamente sfavoriti.

Massimiliano Sciullo

