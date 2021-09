Dissuasori d'artista in piazza Statuto

Corso Francia 2 angolo Piazza Statuto. E' questa la nuova location scelta dall'artista Alice Arduino per continuare il lavoro di rigenerazione urbana sul territorio di Alto e Basso San Donato nella Circoscrizione IV a Torino.

Il tema affrontato è "Caos Cittadino: colori e movimento" e lo spazio scelto in Piazza Statuto non è a caso. La stessa Alice Arduino commenta così la sua opera: "Fare un progetto di arte urbana vuol dire creare un disegno che sia in sinergia e in linea con il territorio e l'ambiente circostante, sia dal punto di vista della grafica che dei colori".

"Questo vale per chiunque si pone come obiettivo di fare interventi artistici di riqualifica e di decoro urbano lavorando anche su superfici rovinate e deteriorate per portarle a nuova vita. Il mio progetto prevede di raccontare il caos cittadino in una zona della città altamente trafficata".

"Le linee, le curve, i colori e la grafica sono pensati per dare l'idea del movimento, raccontando il rumore cittadino, la velocità e la confusione che crea il traffico. Il motivo viene ripreso nei 4 dissuasori, ma si modificano i colori sinonimo di una città che cambia. In questo modo si realizza un'opera che allo stesso tempo abbia un suo equilibrio, risalti, ma non sia invasiva o pesante a livello estetico".

L'obiettivo del progetto presentato al Comune di Torino è raccontare il quartiere attraverso l'arte. I dissuasori di sosta spesso non vengono visti o sono ignorati perché grigi e si confondono nel panorama urbana, diventando causa di incidenti per automobili, bici, monopattini e pedoni. L'arte di Alice Arduino diventa quindi sociale e funzionale: sociale perché affronta temi per educare e sensibilizzare la cittadinanza e porta ad una riflessione del nostro tempo, funzionale perché cerca di migliorare la vita dei cittadini andando a risolvere problemi inerenti la viabilità.

Sono già stati realizzati altri interventi di decoro urbano a Parco Dora realizzando un murales contro il Catcalling e la molestia di strada verso le donne, e in Piazza Paravia affrontando il tema delle Relazioni umane e dell'ambiente circostante. Con il suo intervento ha affrontato temi come la violenza sulla donne e creato relazioni con gli abitanti del quartiere che si sono dimostrati entusiasti oltre ad essere i primi ad appoggiare la sua causa e i suoi progetti.