Alla Silvio Pellico due nuove giostre per bimbi disabili

Nuove inaugurazioni di giostre accessibili sono in programma in Piemonte, nell’ambito del progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara”, promosso da UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per promuovere il diritto al gioco dei bambini con disabilità.

Venerdì alle 10.30, a Torino, si terrà l’inaugurazione di una giostra “Carosello”, due pannelli ludico - sensoriali e un set composto da un tavolo a sbalzo per consentirne l’utilizzo a persone con disabilità motoria e due panche con spalliera. Le giostre sono installate all’interno del cortile della scuola primaria “Silvio Pellico” di Torino, in via Madama Cristina 102.