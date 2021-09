Trovato senza vita il corpo dell'escursionista disperso al Pian della Mussa

Si è conclusa tragicamente la ricerca di un escursionista disperso nelle montagne sopra il comune di Balme, al Pian della Mussa, iniziata la notte scorsa: il corpo senza vita dell'uomo è infatti stato individuato dal soccorso alpino.

L'operazione non si è ancora risolta in quanto la salma del disperso non è ancora stata recuperata. Il ritrovamento è avvenuto nella zona del Canale di Arnas, a valle del Rifugio Gastaldi, in una zona impervia dove, presumibilmente l'escursionista è precipitato nella giornata di ieri, dopo aver perso il sentiero a causa della nebbia.

Il ritrovamento è stato effettuato da una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. La salma non è stata ancora recuperata perché il meteo in zona non consente le operazioni con l'elicottero. Nelle prossime ore si valuterà se occorrerà procedere via terra. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.