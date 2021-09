Anno europeo delle ferrovie, treno Connecting Europe Express: le tappe italiane dal 5 al 9 settembre

Il treno speciale Connecting Europe Express, iniziativa di punta per l’Anno europeo delle ferrovie 2021, si ferma in diverse stazioni italiane dal 5 al 9 settembre. In un viaggio che parte da Lisbona e arriva a Parigi, attraversando più di 100 città europee nel giro di cinque settimane, sono previsti eventi e conferenze anche lungo il percorso che passa per l’Italia.