Nichelino, una poltrona per quattro

Sono quattro i candidati sindaco che si contendono il ruolo di primo cittadino a Nichelino per il voto del prossimo 3-4 ottobre.

Una poltrona per quattro

Il sindaco uscente Giampiero Tolardo è sostenuto dal centrosinistra unito, dopo le divisioni e le fratture del 2016, una coalizione guidata dal Pd. Il candidato del centrodestra è invece Nicola Emma, politico di vecchio corso, già assessore, così come ex assessore è Sara Sibona, che guida il cosiddetto Polo delle Primarie, che ha nel M5S il partito di punta, che domenica farà arrivare in città a sostegno della candidata sindaca niente meno che l'ex premier Giuseppe Conte.

Corre per la carica di sindaco anche Alex Farina, candidato civico con le liste Siamo Nichelino, No Green Pass e Disoccupati. Doveva essere trainato da Più Italia, ma dopo il caos nazionale che ha coinvolto il leader Fabrizio Pignalberi, il simbolo è stato cancellato. Al momento dell'estrazione delle liste Farina può consolarsi per essere stato sorteggiato per primo sulla scheda elettorale.

Tutte le liste

Dopo di lui, ci sarà Sara Sibona, sostenuta da Scaramuzzino, Insieme Sibona sindaca, Movimento 5 stelle, Riggio per Sibona, Rinnovamento democratico, Sibona sindaca D'Aveni per Nichelino e Ricominciamo a volare. A sostenere Nicola Emma le liste Emma sindaco, Fratelli d'Italia, Per Nichelino Velardo Emma sindaco, Lega e Forza Italia. Al quarto posto è stato sorteggiato il sindaco uscente Tolardo, con le liste Comunisti Nichelino, Nichelino in comune, Moderati, Tolardo sindaco, PD, Nichelino coraggiosa e Chreo.