Mensa scolastica, anche a Grugliasco si può pagare con il circuito PagoPa

Per pagare la mensa scolastica a Grugliasco si usa PagoPa

Dall'anno scolastico 2021/2022, anche a Grugliasco il pagamento per la refezione scolastica deve essere effettuato tramite il circuito pagoPA (sistema nazionale di pagamento a favore di pubbliche amministrazioni).

Il pagamento:

è richiesto in modalità prepagata entro il 5 di ogni mese (solo per settembre la scadenza è posticipata al giorno 15)

deve essere effettuato singolarmente, per ogni figlio/a iscritto/a al servizio mensa, con acconti mensili o plurimensili

Gli importi mensili sono calcolati su 16 pasti, come da tabella scaricabile sul sito web del Comune.

Nel caso di famiglie residenti con più di un figlio iscritto al servizio mensa è applicata ai figli successivi al primo la tariffa immediatamente inferiore a scalare (ad es. 1° figlio in 3a fascia: costo pasto 4,20 euro; 2° figlio in 4a fascia: costo pasto 3,85 euro; 3° figlio in 5a fascia: costo pasto 3,40 euro). Se il primo figlio ricade nella fascia minima, i figli iscritti successivi al primo usufruiscono dei benefici dell'esenzione dal pagamento della tariffa.

Si ricorda che alle richieste pervenute oltre il termine del 31 agosto 2021 sarà applicata la tariffa massima per tutto il mese di settembre.

L'iscrizione al servizio di refezione scolastica prevede la prenotazione automatica del pasto per tutti i giorni del calendario scolastico, con relativo addebito del costo giornaliero. In caso di assenza, il genitore o chi ne fa le veci dovrà disdire la prenotazione tramite apposita APP entro le ore 9,30. Trascorso tale termine il pasto sarà addebitato anche se non consumato.

Nei mesi di febbraio e giugno 2022 sarà effettuato il conguaglio sul numero di pasti effettivi e prenotati al fine di effettuare il pagamento del saldo o del rimborso sui periodi settembre/gennaio e febbraio/giugno. Entro la fine di giugno sarà poi obbligatorio saldare tutti i debiti. Si ricorda che i documenti comprovanti il pagamento del pasto devono essere conservati dalle famiglie per cinque anni ed esibiti su richiesta del Comune.

La transazione di pagamento tramite il circuito PagoPA è soggetta a commissioni, che di norma sono differenziate per canale utilizzato. Si consiglia quindi di informarsi preventivamente sui costi applicati. È possibile eseguire i pagamenti relativi alla refezione scolastica tramite computer, accedendo alla propria area personale sulla piattaforma SiMeal, o da smartphone scaricando l'APP SIMeal.

Tutte le istruzioni su come fare sul sito web del Comune.