Prima campanella per asili nido e scuole materne: "Speriamo in un anno più sereno e senza chiusure"

Prima campanella per asili e materne: "Speriamo in un anno più sereno e senza chiusure"

"Di contagioso, al momento, c'è solo l'entusiasmo dei bambini. E' stato bellissimo rivederli. Speriamo finalmente in un anno scolastico sereno, soprattutto senza più chiusure". Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia (ex scuola materne) di Torino è suonata stamattina la prima campanella del nuovo anno scolastico.

Situazione uguale ma anche diversa rispetto al 2020

A distanza di dodici mesi ci sono ancora gel all'ingresso, mascherine (tra il personale) e precauzioni, percorsi diversi di entrata e di uscita. Il Covid è ancora presente, "anche se ormai ci siamo abituati a certe misure", hanno spiegato Gianni D'Elia, responsabile pedagogico circolo 33 della Divisione Servizi Educativi della città, assieme all'economa Pamela del Polo 0-6 di via Roveda a Mirafiori. "E poi non è vero che non è cambiato nulla rispetto a un anno fa, con le vaccinazioni la salute pubblica oggi è migliore e il Green Pass aiuterà".

Patto educativo e Green Pass

Ci sono state polemiche rispetto alla sua introduzione, ma almeno a Mirafiori tutto è filato liscio nel primo giorno. "Qui non abbiamo avuto problemi con il personale e anche i genitori hanno sottoscritto tutti il patto educativo che impegna al rispetto delle regole di comportamento ne che riguarda anche il certificato verde. Quelli che oggi hanno iniziato l'inserimento dei loro piccoli e sono entrati a scuola ai bimbi avevano tutti il Green Pass", ha sottolineato D'Elia. "La protesta di oggi pomeriggio davanti al Comune? Riguarda gli orari di lavoro e le mancate assunzioni, non altre questioni", ha tenuto a precisare il responsabile pedagogico.

"Qui, per lo meno, non possiamo lamentarci: sono arrivate due maestre nuove, tanto che abbiamo potuto aprire una terza sezione, aggiungendo le Nuvolette agli Aquiloni e all'Arcobaleno", ha dichiarato l'economa del Polo 0-6 assieme ad un paio di insegnanti. Certo, non tutto è rosa e fiori, dei problemi da risolvere restano: "Sono da terminare lavori di risistemazione della struttura all'interno della scuola, ma il Comune è già informato e speriamo che tutto si risolva alla svelta".

Intanto, la prima campanella è suonata e i bimbi hanno ripreso a giocare e a socializzare. "Dalla settimana prossima comincia anche il tempo pieno, abbiamo in mente tante iniziative da poter fare in esterno con i bambini". Sperando di non dover più fare i conti con chiusure o zone rosse.