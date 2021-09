A Moncalieri un fine settimana tra teatro, divertimento e sport

Si annuncia un fine settimana ricco di eventi a Moncalieri, in grado di accontentare tutti, giovani e meno giovani, grrandi e piccini. Si avvia a conclusione il cartellone di eventi di Summer Experienxe e nella serata di oggi, sabato 11 settembre, l'associazione Eclectica presenta alla cascina delle Vallere “Noi“, serata di teatro dedicata alle relazioni.

Un evento per festeggiare Mariella Pozzo

“Non potevamo scegliere tema migliore anche per festeggiare il ruolo sociale, educativo e culturale che Mariella Pozzo ha svolto in 52 anni di attività – spiegano Federica e Michela Pozzo - Abbiamo pensato di condividere con le nostre ballerine coreografe, che hanno deciso di vivere la loro vita professionale attraverso la danza, la creazione di una serata dedicata a questo tema, con l'interpretazione e la cifra stilistica della coreografa coinvolta. Tante versioni per un unico pensiero. Soli siamo ‘Tanta Roba’. ‘Noi’ siamo di più“.

“Da più di 50 anni Eclectica è sinonimo di un’arte straordinaria e di attività artistico-didattiche ai massimi livelli, capace sempre di coinvolgere anche il grande pubblico – sintetizza soddisfatta l’assessore alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo – Un’associazione con cui intratteniamo da sempre una solida collaborazione, per esempio per l’animazione di momenti fondamentali della nostra programmazione, come il nostro Premio della Rosa e Fiorile, o per momenti come il Natale”.

Domani appuntamento con il tiro con l'arco

Per chi ama lo sport e le rievocazioni storiche è un momento da non perdere. Domani, domenica 12 settembre, dalle ore 9 alle 19, presso il Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri (Giardino delle Rose) andrà in scena il classico appuntamento con la gara di tiro con l’arco antico. Giunto all’11esima edizione, il torneo si svolgerà secondo le attuali prescrizioni legate alla pandemia. La kermesse è organizzata dall’associazione culturale Ordine della Fenice Templari di Sant’Egidio.

In serata la commedia "La Serva Padrona"

L’associazione Gli Amici di Fritz di Piobesi manda in scena domani, a partire dalle ore 21, alle Vallere la commedia “La Serva Padrona” con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri. La serata è a cura de Gli Amici di Fritz, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Moncalieri, la Pro Loco Moncalieri e l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

La rappresentazione è uno dei capisaldi dell’Opera Buffa italiana, briosa e vivace, e adotta i modelli delle maschere italiane. Il vecchio burbero, la servetta furba ed intraprendente ed il factotum (mimo muto) che si offre come necessario complemento per una messa in scena fresca e piacevole, adatta ad ogni tipo di pubblico. Al termine verrà proposto un breve epilogo musicale con alcune celeberrime arie del repertorio operistico.

L’evento si svolge in osservanza dei protocolli sanitari. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata contattando la Pro Loco di Moncalieri: tel. 0116407428, prolocomoncalieri@gmail.com