Conte a Torino lancia Sganga e strizza l'occhio al PD: "Dispiace per il mancato dialogo"

" Sono dispiaciuto per il mancato dialogo con il PD locale ": non le manda a dire, il nuovo leader del M5S Giuseppe Conte , in vista delle imminenti elezioni comunali a Torino.

"Progetto Sganga serio e concreto"

L'ex premier, in visita in città per sostenere la candidatura di Valentina Sganga nella corsa a Palazzo Civico, ammette la propria delusione per un'alleanza possibile mai resa possibile dalle resistenze di diverse parti politiche interne ed esterne al Partito Democratico, a differenza di quanto avvenuto a livello nazionale dove il rapporto è "costante e positivo".