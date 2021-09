Gli autori Chiara Cappelletto ed Ettore Maschio presentano il libro “Le strade di Venaria Reale percorse nel tempo”

Sabato 18 settembre alle 17, presso la sala convegni del Teatro Concordia di Corso Puccini a Venaria Reale è prevista la presentazione con gli autori Chiara Cappelletto ed Ettore Maschio.

Le strade di Venaria Reale percorse nel tempo (sottotitolo Toponomastica storica urbana) di Chiara Cappelletto ed Ettore Maschio è lo stradario storico di Venaria Reale, edito dalla PRO LOCO di Altessano-Venaria Reale.

È un’opera dallo stampo linguistico che tratta non solo la storia odonomastica della città attraverso le sue trasformazioni nel corso del tempo, ma contiene anche le denominazioni popolari dei luoghi e notizie storiche e contemporanee di alcuni fatti avvenuti in una determinata via.

Al fondo del volume è presente un’appendice che riproduce alcuni dei documenti d’archivio consultati dagli autori.

La prefazione del libro è di Davide De Franco, Direttore dell’Archivio di Stato di Novara.

L’introduzione è dello storico Andrea Merlotti che dirige il Centro studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e di Andrea Scaringella, Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

Antonella Menzio, titolare della "Libreria di Venaria", molto conosciuta in città e non solo per le sue interviste durante le presentazioni delle opere letterarie, modererà il dibattito con i due autori in presenza, l’ingresso della sala è consentito fino a 70 persone in possesso del Green Pass oppure di un certificato recente di “tampone rapido”.

Per informazioni contatta il numero: 338 405 43 80