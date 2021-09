Venti treni in aggiunta sulla Torino-Bra per raggiungere "Cheese"

Venti treni in aggiunta a quelli normalmente in circolazione tra Torino e Bra in occasione di Cheese, il tradizionale appuntamento biennale dedicato al settore lattiero-caseario.

Da venerdì 17 settembre fino a domenica 19 settembre, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) – in accordo con la Regione Piemonte – aggiungerà ulteriori convogli lungo la tratta Torino-Bra–Alba della linea SFM4.

I treni fermeranno a Torino Stura, Torino Rebaudengo Fossata, Torino Porta Susa, Torino Lingotto, Moncalieri, Trofarello, Villastellone, Carmagnola, Sommariva Del Bosco, Sanfrè, Bandito, Bra.

Venti opportunità in più per chi vorrà partecipare a Cheese raggiungendo la cittadina braidese comodamente e in modo sostenibile.

I biglietti sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia.