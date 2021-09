Professore del Majorana di Moncalieri vuole entrare senza il Green Pass, la preside chiama i carabinieri

E' successo prima ancora che il green pass, con decreto del governo di ieri, diventasse obbligatorio (dal 15 ottobre prossimo) per tutti i lavoratori. A scuola le regole erano state fissate già prima dell'inizio delle lezioni, ma ieri a Moncalieri ci sono stati momenti di tensione all'esterno dell'Istituto Tecnico Majorana.

Un docente voleva entrare a scuola a tutti i costi anche se non aveva il green pass, gli animi si sono surriscaldati tanti da dover costringere la preside a chiamare per far intervenire le forze dell'ordine. Il professore ha insistito a lungo perché si è presentato all'ingresso con un'esenzione che riteneva fosse valida. In realtà da un controllo è emerso che quel documento non era stato firmato da un medico vaccinatore, così come previsto dalla normativa.

Così ne è nata una lunga discussione, con la calma riportata solo dall'arrivo dei carabinieri. Il professore è tornato a casa e ieri risultava ufficialmente assente. Ora la speranza è che in questo fine settimana la questione venga risolta una volta per tutte.