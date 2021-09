Aspettando le Atp Finals, ultimo appuntamento con Tennis in piazza

Oggi e domani, sabato 18 e domenica 19 settembre, ultima tappa del 2021 di "Tennis in piazza" a Torino, nel programma di avvicinamento alle ATP Finals che si disputano per la prima volta in Italia al Pala Alpitour il 14-21 novembre prossimi, con in campo con gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio della stagione.

Da piazza Castello a piazza San Carlo

Dopo la grande partenza da Piazza Castello, dal cuore della città, e la seconda tappa a piazza Giovanni Astengo nel quartiere di Falchera, Tennis in piazza ha girato per il bellissimo capoluogo piemontese, ha raggiunto Piazza Livio Bianco, zona Arena Mirafiori, ha fatto visita a Piazza d’Armi, ha invaso Corso Cairoli e in questo weekend, dalle ore 10 alle 19, conclude per quest’anno il suo viaggio a Piazza San Carlo.

Conto alla rovescia verso le Atp Finals

La scelta è dovuta: l’iniziativa sfocia proprio nel cuore della città per tagliare un primo, significativo, traguardo nell’abbraccio alla cittadinanza e agli appassionati, e si proietta verso le partite ufficiali al Pala Alpitour.