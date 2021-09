A Moncalieri un fine settimana all'insegna di teatro, eventi e mostra-mercato

L'ultimo fine settimana d'estate regala a Moncalieri tanti appuntamenti in grado di accontentare i gusti e le esigenze di tutti, grandi e piccini.

Revigliasco Donna

In borgata Revigliasco torna per il 17° anno consecutivo "Revigliasco Donna", mostra-mercato dedicata alla creatività artistica e alla manualità tipiche dell’artigianato femminile. Dalle ore 14 alle 19 di oggi, sabato 18 settembre, e dalle 10 alle 19 di domenica 19 in piazza Sagna e nell’adiacente Parco Fiorio, con ingresso libero, saranno numerose le espositrici che daranno prova della loro abilità nel realizzare manufatti come gioielli, dipinti, sculture, borse, decoupage, ricami e bijoux con l’utilizzo di svariati tipi di materiali, tecniche e forme che stupiranno i visitatori e permetteranno originali abbinamenti.

A loro si aggiungeranno produttrici nei settori della cosmesi e del naturalfood. Sarà interessante per i visitatori riscoprire tecniche di lavorazione tradizionali affiancate da altre più innovative realizzate con materiali inediti e a volte sorprendenti. "Nell'ambito della mia delega alle Pari Opportunità, l'appuntamento di settembre con Revigliasco Donna è tra quelli più piacevoli e graditi, collocato alla fine dell'estate e in un periodo di ripresa delle relazioni dopo la pausa estiva - commenta soddisfatta l'assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo - In una dinamica virtuosa di cura e rafforzamento dei legami tra la realtà delle varie borgate e l'amministrazione cittadina".

"Canzoncine" protagoniste alle Vallere