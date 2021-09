Eutanasia, domani si firma per il referendum anche nel carcere di Torino

Domani una delegazione di militanti e dirigenti Radicali, nonché di autenticatori, entrerà nel Carcere Lorusso e Cotugno di Torino per consentire ai detenuti e agli agenti che vorranno di firmare il referendum sulla legalizzazione dell'eutanasia in Italia.



Dichiarazione di Igor Boni (Presidente di Radicali Italiani) e Patrizia De Grazia: "Saremo nuovamente in carcere, luogo che frequentiamo costantemente per verificare il rispetto dei diritti dei cittadini detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria, per portare dietro le sbarre il diritto a sottoscrivere i referendum. Offriremo questo servizio 'a domicilio' a detenuti, agenti e personale, consentendo a chi vorrà di sottoscrivere il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia che ha raccolto in Italia 1 milione di firme".