Buoni per famiglie, a Grugliasco è possibile spendere anche per l'abbonamento Gtt

C’è tempo fino al 30 settembre - a Grugliasco - per usufruire dei buoni per famiglie, da utilizzare per accedere ad attività culturali, sportive ricreative rivolte a bambini e ragazzi nati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2018, nell’ambito delle misure varate per contrastare la povertà e sostenere famiglie e ragazzi colpiti nel reddito dalla pandemia Covid-19.