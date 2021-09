Meteo, oggi ancora aria fresca poi tornano il sole e il bel tempo

L'aria fresca che ieri ci ha costretti con una felpa o una giacca in più sarà presente ancora oggi su Torino e provincia, poi tornerà il clima mite.

L'alta pressione condizionerà il tempo almeno fino alle soglie del nuovo weekend, quando ci potrebbe finalmente essere una svolta meteorologica verso una tendenza più piovosa a fine mese.

Ci piace caldeggiare quella che oggi è solo una ipotetica tendenza sul lungo termine, fondamentale però per porre rimedio a questa disastrosa siccità.

In realtà il nucleo di aria fredda transitato in quota nel passato fine settimana ha già posto le basi per il cambio di circolazione atmosferica, con venti, turbolenze e precipitazioni anche intense sul Piemonte Nord Orientale.

A Torino quindi avremo questa situazione

Fino a giovedì 23 settembre, cielo irregolarmente nuvoloso con ampi sprazzi sereni nel corso di queste giornate. Termometro in discesa sui valori minimi, stazionarie le massime. Minime in pianura intorno 11-14°C e massime 22-25°C. In pianura moderati da Nord Est.

Da venerdì 24 settembre, annuvolamenti irregolari con possibili temporali la sera e il successivo sabato mattina.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html