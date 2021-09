Partono i lavori per allargare la provinciale 1 "delle Valli di Lanzo" in frazione Voragno a Ceres

Proseguono gli interventi in sinergia tra Città metropolitana di Torino e le due Unioni Montane presenti nelle valli di Lanzo per la risoluzione di criticità viarie, così dopo l'intervento già realizzato nel 2019 per il miglioramento del restringimento nell'abitato di Viù lungo la Sp 32 "della Valle di Viù" in collaborazione con l' Unione Alpi Graie è la volta di un intervento lungo la Sp 1 "delle Valli di Lanzo".

Grazie a una convenzione siglata tra la Città metropolitana di Torino e l’Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, prendono il via i lavori per risolvere la criticità viabile lungo la Sp 1 “delle Valli di Lanzo” al km 42+800 in frazione Voragno, nel Comune di Ceres. In questo punto la carreggiata stradale si riduce a soli 4 metri, perciò è stato approvato ed affidato un intervento di allargamento sede stradale, con acquisizione e demolizione fabbricati esistenti, che parte il 22 settembre 2021, e durerà circa 45 giorni.

Per garantire la sicurezza del transito è istituito il limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli e senso unico alternato lungo la Sp 1“ delle Valli di Lanzo” tra il km 42+500 e il km 43+200 dal 22 settembre 2021 al 12 novembre 2021.

Inoltre dalle ore 21 alle ore 5 dal 27 settembre 2021 al 2 ottobre 2021 è prevista la sospensione nelle ore notturne della circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.